Jorge Jesus adverte que passagem à final da Taça não está assegurada

"Temos uma vantagem de dois golos [3-1], jogamos no nosso estádio, independentemente de haver público, é a nossa casa. Antes do primeiro jogo, já acreditávamos que tínhamos possibilidades de passar esta eliminatória, agora ainda acreditamos mais, mas no futebol há surpresas e, portanto, a equipa não sente garantida esta passagem. Falta um jogo e temos de respeitar o adversário", advertiu.

Jorge Jesus falou em conferência de imprensa, no centro de treinos do clube, no Seixal, na antevisão ao encontro diante do líder da II Liga, após vencer por 3-1 na primeira partida, no Estoril, e exprimiu o desejo de alcançar a final da `prova rainha`, um dos "grandes objetivos da época", apesar de olhar para os estorilistas como "uma equipa bem organizada, com qualidade técnica quando está em ataque posicional e capaz de criar alguns problemas".

"Se é importante chegar à final e vencê-la? É, seja pela época negativa ou pela época positiva. Independentemente da época, é importante chegar e vencer a final, é fundamental ganhar o troféu, que é a segunda prova mais importante da calendarização do futebol português", retorquiu.

O técnico dos `encarnados` aproveitou para analisar a equipa num contexto individual, destacando alguns jogadores em evidência nos jogos mais recentes, como Weigl, Rafa, Diogo Gonçalves e Pizzi, numa altura em que o Benfica "tem vindo a melhorar", com "dados muito mais altos fisicamente".

"Tem-se notado que a equipa do Benfica, desde que estabilizámos a equipa e começámos a treinar juntos, tem vindo a melhorar, não só visualmente, mas também com dados científicos. Jogamos e treinamos com GPS e sabemos as distâncias que os jogadores fazem nos jogos", explicou.

O médio alemão Julian Weigl é um exemplo desta melhoria física, com o treinador a frisar que "antes não corria acima dos 10 quilómetros" e que, no último jogo, "fez 13 quilómetros", acabando por elogiar o desempenho do centrocampista, que "hoje é um jogador muito mais intenso sem bola", bem como o avançado português Rafa.

"O Rafa já é um grande jogador, mas quando souber definir o último passe e a decisão, vai ser um jogador de topo. Tem jogado quase sempre, está muito mais moralizado e confiante, acho que é um jogador superinteligente taticamente. Quando falo com ele, noto que percebe as coisas que lhe tento passar e isso ajuda a valorizar o jogo dele", disse.

Diogo Gonçalves também mereceu uma análise de Jorge Jesus, que admitiu estar "muito contente com o aproveitamento" do jogador e por ser "um miúdo muito concentrado, muito profissional e sempre disposto a aprender".

O avançado uruguaio Darwin continua indisponível, devido a lesão, enquanto Jorge Jesus confirmou a titularidade de Pizzi diante do Estoril Praia, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:15 de quinta-feira, em jogo com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.