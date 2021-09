Jorge Jesus defende que jogo com o Santa Clara devia ter sido adiado

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da quinta jornada da I Liga, Jorge Jesus lembrou que, por exemplo, os defesas centrais Otamendi e Lucas Veríssimo "jogaram esta madrugada" pelas suas seleções e admitiu que chegou a falar com a estrutura dos `encarnados` no sentido de adiar o encontro.

"Não tenho dúvidas nenhumas de que deveria ser adiado", atirou o treinador do Benfica, antes de confirmar com o assessor de imprensa da equipa principal, Nuno Farinha, se o clube teria ou não solicitado a alteração da data do encontro.

Perante a indicação negativa, Jorge Jesus revelou que essa "foi uma conversa" que teve "com as pessoas ligadas à estrutura", face, também, ao "jogo de muita importância" na terça-feira, em Kiev, da primeira jornada da Liga dos Campeões, e apontou responsabilidades à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Isso [adiar o jogo com o Santa Clara] era uma defesa do futebol português e um sinal [ao qual] a FPF também deveria estar atenta. Mas não foi e, como não foi, vamos ter de jogar nos Açores e prepararmo-nos dentro do possível para aparecermos nas melhores condições", resignou-se.

Sobre os jogadores que estiveram nas seleções, as maiores preocupações de Jesus recaem, precisamente, sobre o argentino Otamendi e o brasileiro Lucas Veríssimo, que disputaram partidas na América do Sul e viajaram apenas na última madrugada para Portugal.

Ainda assim, o treinador dos `encarnados` revelou que ambos os jogadores estão aptos "em termos clínicos e têm viagem marcada para os Açores", mas admitiu que poderá não utilizar os dois no encontro frente ao Santa Clara, deixando uma `pista` sobre a gestão que fará do esforço dos atletas.

"Fisicamente, o `feedback` deles vai ser importante para mim. Mas há aqui um senão entre os dois: enquanto o Lucas Veríssimo não pode estar em Kiev, o Otamendi pode jogar em Kiev. E isso é muito importante para eu fazer o meu juízo de valor", assumiu.

O Benfica visita o Santa Clara no sábado, nos Açores, em partida da quinta jornada da I Liga agendada para as 17:00 locais (18:00 em Lisboa).

Caso mantenha o registo 100% vitorioso no campeonato, a equipa de Jorge Jesus reforça a liderança e ganha pontos a, pelo menos, um dos rivais diretos na luta pelo título, Sporting e FC Porto, que de defrontam mais tarde, às 20:30, no Estádio José Alvalade.

Apesar de admitir que isso "é um facto", Jesus frisou que está preocupado apenas "com a equipa do Santa Clara e a sua qualidade".

"O que importa estar a pensar nos rivais? Tens é de te focar no teu jogo, vais ter um jogo difícil, de exigência máxima e sabes que para atingires os teus objetivos tens de pensar em ti e não nos outros. É isso que faço. Não estou muito preocupado com isso [o resultado do `clássico`]", desvalorizou o treinador do Benfica.

SYL // RPC

