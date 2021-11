Jorge Jesus. Leal revela toques da personalidade do técnico

O técnico do Benfica vai atingir o número redondo no sábado, na visita ao reduto do Belenenses SAD, para a 12.ª jornada do campeonato, após umContratado no verão de 1995 ao Belenenses, clube em que teve salários em atraso, face aos “problemas financeiros”, o antigo lateral esquerdo, internacional português em 15 ocasiões, recorda que Jorge Jesus “queria muito trabalhar” consigo, tendo-se revelado uma “surpresa muito agradável”.”, disse à Lusa o ex-atleta, que se notabilizou pelo Sporting, entre 1989 e 1994, e pelo Estrela da Amadora, entre 1996 e 2000.Segundo Leal, o treinador que conduzira o Felgueiras a uma presença inédita na I Liga, em 1995/96, mostrou-se “” logo na pré-época, exigindo que os jogadores “dessem o máximo” e “cumprissem na íntegra” aquilo que pretendia.”, descreveu.Além de andar “, Jorge Jesus também queria apenas jogadores que se adaptavam ao seu “sistema de jogo”, assente num modelo de três defesas centrais, com Leal a ocupar a posição mais à esquerda.”, lembra.





JJ um revolucionário







Utilizado em 34 jogos oficiais na equipa felgueirense que se quedou pela 16.ª posição, descendo à II Liga, o futebolista cumpriu 51 jogos nas duas temporadas em que jogou no Estrela da Amadora (1998/99 e 1999/00) sob o comando de um técnico que se manteve “”.Grato por Jorge Jesus ter aproveitado as suas “qualidades”, Leal vincou que o atual treinador do Benfica foi”, defendeu.Internacional por Portugal entre 1990 e 1992, o ex-jogador realçou que o futebol mudou “bastante” face aos períodos em que foi treinado por Jorge Jesus, já que o crescente número de jogos dá “menos tempo para se treinar”.”, vincou.Leal enalteceu ainda o trato de Jorge Jesus para com os jogadores dos plantéis que integrou, já que, apesar de se envolver com frequência em discussões e de ser “um bocado agressivo”, nunca castigou nenhum atleta por reagir às suas exigências.

“Cada jogador tem o seu temperamento e, às vezes, havia discussões entre nós, jogadores, e o Jorge Jesus. Às vezes, há momentos em que a gente se exalta, e ele teve sempre a compreensão de nunca castigar um jogador por ter tido uma abordagem menos correta”, observou.