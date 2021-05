Jorge Jesus não abdica de Seferovic frente ao Vitória de Guimarães

Jorge Jesus voltou a assumir que uma das ambições da equipa passa por ajudar Seferovic a ser o melhor marcador da I Liga e que por isso não abdicará do suíço no jogo da 34.ª e última jornada, na quarta-feira, mas frisou que "o mais importante são os objetivos coletivos e não os individuais".

"Face a que neste jogo o único objetivo coletivo é a vitória, mas podendo incluir o objetivo individual que é ajudar o Sef [Seferovic] a ser o melhor goleador do campeonato, esse é um dos princípios que nos norteia para este jogo", assumiu Jorge Jesus, em conferência de imprensa, no Seixal.

Pelo meio, o técnico introduziu um `parêntesis` para deixar um elogio ao rival do goleador `encarnado` nesse objetivo, Pedro Gonçalves, "outro grande jogador do Sporting", e para considerar que o médio `leonino` parte em "vantagem", apesar de ambos entrarem na última jornada empatados com 20 golos e de o suíço levar a melhor no critério de desempate, por ter menos tempo de utilização.

"Quando começar o jogo dele, já sabe se o Seferovic fez muitos ou poucos golos, porque o jogo do Sporting é depois", disse o técnico, aludindo ao facto de o encontro dos virtuais campeões nacionais ter início às 21:45, já após o final da partida em Guimarães.

Ainda assim, apesar de não abdicar de Seferovic, Jesus admitiu algumas alterações na equipa, já a pensar na final da Taça de Portugal, que é "o mais importante" dos dois jogos que faltam aos `encarnados` nesta época, mas sempre em função do maior rendimento da equipa e não para proporcionar quaisquer oportunidades a jogadores menos utilizados.

"Quando estávamos na Liga Europa e jogávamos de três em três dias, fazíamos sempre rotatividade do plantel e, portanto, este jogo assemelha-se à mesma ideia. Jogas na quarta-feira e depois jogas no domingo uma decisão. Portanto, a ideia é a mesma, independentemente de o jogo ser o mais importante ou o menos importante dos dois", sustentou.

E já com um olho, também, na próxima época, o treinador do Benfica garantiu não estar tão preocupado com os jogos de apuramento para a Liga dos Campeões como no ano passado, uma vez que vai trabalhar com uma equipa com a qual já tem "um ano de trabalho" e que, desta vez, as eliminatórias são a duas mãos, pelo que "tudo é diferente, para melhor".

Ainda relacionado com esse tema, e sobre uma entrevista do vice-presidente do Benfica, Jaime Antunes, que disse à Rádio Renascença que o Benfica tem de ser mais "humilde" nesse apuramento, que considerou "obrigatório", Jesus sublinhou que não precisa "que um vice-presidente do Benfica venha alertar para esse facto" porque fala todos os dias de futebol "com o presidente, o Rui Costa e o Domingos Soares Oliveira".

"Sei o significado de humildade, mas não sei onde ele quis chegar... Se o significado de humildade é dizer aquilo que eu acabei de dizer, com as pessoas com quem eu tenho de comunicar e responder, sou humilde. Se as pessoas não têm nada a ver com isto e falam do que não têm de falar, essas é que não são humildes" retorquiu.

O Benfica visita o Vitória de Guimarães, na quarta-feira, às 20:00, numa partida da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol que já nada poderá alterar na classificação dos `encarnados`, que terminam a época em terceiro lugar, atrás do Sporting e do FC Porto.

No entanto, os vimaranenses, sextos posicionados, ainda discutem um lugar nas competições europeias e o avançado do Benfica, Seferovic, pode sagrar-se melhor marcador do campeonato se terminar com os mesmos ou mais golos do que o sportinguista Pedro Gonçalves.