Jorge Silas quer Sporting a "manter o nível" contra o Gil Vicente

"O nosso grande desafio é conseguir manter o nível exibicional de quinta-feira. Queremos tentar manter o nível de jogo, que tem de vir acompanhado de golos. Acho que temos todas as condições para o conseguir e é esse o nosso foco", afirmou o técnico `leonino` na conferência de imprensa de antevisão do desafio da 12ª jornada.

Um dos aspetos de maior destaque no último encontro foi a coesão defensiva que o clube de Alvalade conseguiu demonstrar. Questionado sobre a melhoria dos índices defensivos - sem golos sofridos nos últimos três encontros -, Silas lembrou que os problemas que existiam não estavam concentrados na linha defensiva, mas sim no posicionamento coletivo.

"A nossa linha defensiva tem sido o nosso suporte, mas isso não quer dizer que se defenda bem. Defender bem é não consentir ocasiões de golo e neste jogo estivemos muito bem contra uma grande equipa. Tínhamos de melhorar e foi isso que fizemos. O importante para nós é sermos solidários como fomos", frisou o técnico, considerando que a equipa "está mais madura" e com menos "vícios" no seu jogo.

Do outro lado vai estar o Gil Vicente, que ocupa apenas o 10.º lugar, com 13 pontos em 11 jogos, mas para quem o treinador dos leões reservou apenas elogios, sobretudo em relação ao seu homólogo, o experiente Vítor Oliveira.

"Espero uma equipa forte, eles são a quinta melhor equipa em casa. Fecham-se bem e saem também bem em contra-ataque. Têm um treinador que é uma das minhas referências no futebol nacional. Esteja ele onde estiver, será sempre um grande desafio. Esperamos dificuldades, mas somos o Sporting e queremos ganhar. Pode ser um jogo mais difícil do que o desafio com o PSV", observou.

O onze do Sporting poderá voltar a sofrer alterações, com um eventual regresso do guarda-redes Renan, que já está disponível após falhar o duelo com os holandeses. No entanto, o central Coates e o extremo Jovane Cabral não vão estar disponíveis para o embate deste domingo em Barcelos.

Já sobre uma eventual saída do preponderante capitão Bruno Fernandes na reabertura do mercado de transferências, em janeiro, Jorge Silas foi transparente sobre a influência do médio na dinâmica do conjunto, mas garantiu que, se tal acontecer, serão encontradas soluções.

"Não ter o Bruno é sempre preocupante, mas teremos de procurar soluções, é para isso que aqui estamos. A preponderância que tem no nosso jogo está à vista de toda a gente. Sou um treinador que procura sempre soluções e, seguramente, vamos encontrar soluções", finalizou.

O desafio da 12.ª jornada da I Liga de futebol entre o Sporting, quarto classificado, com 20 pontos, e o Gil Vicente, décimo, com 13, está marcado para este domingo, às 20:00, no Estádio Cidade de Barcelos.