Jorge Silva operado ao joelho esquerdo no Paços de Ferreira

O defesa direito lesionou-se no decorrer do jogo em Tondela (o Paços ganhou por 1-0), em 18 de dezembro de 2021, o tratamento conservador não conseguiu debelar a lesão ligamentar no joelho esquerdo e a solução encontrada pelo departamento médico do clube recaiu na cirurgia, a realizar esta quinta-feira em Paredes.



É a segunda vez num curto espaço de tempo que Jorge Silva, de 25 anos, é operado ao joelho esquerdo, uma lesão que o afastou praticamente da totalidade da época passada, na qual disputou somente dois encontros.



Além de Jorge Silva, o defesa Maracás também vai falhar o jogo com o Benfica, no estádio da Luz, no domingo, devido a lesão.



O central brasileiro fez uma entorse ligeira no joelho, lesão que já lhe custou a ausência do jogo com o Santa Clara (vitória por 2-1), na última jornada, mas já iniciou trabalho de campo e deverá estar apto para a visita ao Famalicão, o jogo seguinte ao do Benfica.