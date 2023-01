Jorge Simão promete “milagre” no Santa Clara

”, afirmou aos jornalistas.Jorge Simão falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na apresentação como novo treinador do conjunto açoriano, rendendo Mário Silva, que abandonou o clube a 6 de janeiro.O novo treinador, que foi oficializado na quarta-feira, já orientou a formação insular no encontro diante do Portimonense na sexta-feira (0-0).O técnico elogiou os jogadores pelo “desempenho coletivo” na última partida do campeonato.”, reforçou.Jorge Simão considerou que uma das suas “principais missões” é “criar coesão” no plantel açoriano, elogiando a qualidade dos jogadores.”, reforçou.O técnico revelou que a sua “preocupação” é “”.”, referiu.Simão, que estava sem clube desde dezembro de 2021 (altura em que rescindiu com o Paços de Ferreira), assinou um contrato válido até ao final da temporada com o Santa Clara.Em Portugal, enquanto treinador principal, Simão, de 46 anos, conta com passagens pelo Boavista (2017/18 e 2018/19), Sporting de Braga (2016/17), Desportivo de Chaves (2016/17), Paços de Ferreira (2015/16 e 2021/22), Belenenses (2015/16), Mafra (2014/15) e Atlético (2013/14).No estrangeiro, o treinador orientou o Al-Fayha da Arábia Saudita (2019/20) e os belgas do Mouscron (2020/21).Os açorianos ocupam o 15º. lugar da I Liga com 14 pontos em 16 jogos.Na próxima jornada, os açorianos vão receber o Benfica às 18h00 no continente no sábado, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.