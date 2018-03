Jorge Simão quer que Boavista acabe a jornada com 36 pontos

Lusa Comentários 09 Mar, 2018, 16:02 | Futebol Nacional

Jorge Simão anteviu esse encontro com o lanterna-vermelha, a contar para a 26.ª jornada, mas antes comentou a renovação do seu contrato com os ‘axadrezados’ até ao fim da próxima temporada, oficializada na quinta-feira.



“O processo culminou ontem (quinta-feira), mas já tinha algumas semanas”, afirmou, declarando-se "muito satisfeito e orgulhoso" com o acordo alcançado por ser, considerou, um sinal de agrado com o trabalho desenvolvido desde que assumiu funções, à sexta jornada.



O técnico acrescentou ainda que, desse modo, tem a "possibilidade de continuar a contribuir para o crescimento sustentado do Boavista".



"A estabilidade" decorrente do prolongamento do seu vínculo com o Boavista "também foi um argumento que pesou" na sua decisão, uma vez que lhe permite consolidar o seu trabalho de uma época para a outra.



O Boavista leva quatro vitórias consecutivas em casa, razão pela qual se tem falado do Estádio do Bessa como sendo uma "fortaleza" onde a equipa se sente confortável, e Jorge Simão ambiciona "fazer com que isso continue a ser uma realidade".



Quanto aos perigos que o ‘aflito’ Estoril Praia poderá apresentar, Jorge Simão começou por se focar nas condições climatéricas previsíveis para a hora do jogo (20:30) referindo que, mesmo que estas sejam iguais às de hoje, a relva do Bessa consegue suportar a chuva melhor do que a do estádio do Feirense, onde, na ronda anterior, o Boavista perdeu por 3-0.



"A oposição que o Estoril nos vai colocar tem características diferentes da que o Feirense nos colocou. É uma equipa dotada de jogadores tecnicamente muito bons, tem um estilo de jogo assente num ataque posicional e, portanto, aquilo que vamos encontrar será totalmente distinto. Espero que sejamos capazes de ganhar", afirmou.



Jorge Simão disse que preparou o encontro com o Estoril com base na "valia" desta equipa e dos seus jogadores e no "perfil e ideias do seu treinador", Ivo Vieira.



"Não é o lugar na tabela que nos vai deixar mais ou menos confortáveis. É um jogo que terá um nível de dificuldade muito semelhante aos dos outros jogos", prognosticou.



Com "todo o plantel disponível, à exceção do Bulos e do Edu Machado", ambos lesionados, o treinador boavisteiro crê que o conjunto do Bessa pode garantir os três pontos se conseguir "pôr em prática" aquilo que fez durante grande parte do jogo com o Feirense, "nomeadamente na primeira parte".



"Queremos acabar esta jornada com 36 pontos e atingir a meta a que nos propusemos o mais rápido possível. Temos nove jornadas para o fazer. Mais do que isto, é desviar-nos do que é essencial", completou.



Os ‘axadrezados’ têm como objetivo para esta época "fazer melhor" do que os 43 pontos obtidos na temporada anterior, sob o comando de Miguel Leal.



O Boavista, sétimo classificado, com 33 pontos, recebe no sábado, às 20:30, o Estoril Praia, 18.º e último, com 21, em encontro da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.