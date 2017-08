Jorge Sousa arbitra jogo da 2ª jornada entre Chaves e Benfica

Lusa 09 Ago, 2017, 17:20 / atualizado em 09 Ago, 2017, 17:20 | Futebol Nacional

Jorge Sousa, que terá assistência de vídeo-árbitro, a grande novidade desta época para os jogos do escalão principal, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a partida entre flavienses e lisboetas, marcada para segunda-feira (21:00 horas).



No dia anterior, domingo, Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco, vai dirigir o encontro entre o Tondela e o FC Porto, vice-campeão nacional, com início marcado para as 20:15 horas.



A receção do Sporting ao Vitória de Setúbal, marcado para sexta-feira (20:30) e que assinalará a abertura da segunda jornada da I Liga, vai ser arbitrado por Bruno Paixão, da Associação de Futebol de Setúbal.



Árbitro nomeados para 2ª jornada da I Liga:



- Sexta-feira, 11 ago:



Sporting - Vitória de Setúbal, Bruno Paixão (AF Setúbal)



- Sábado, 12 ago:



Moreirense - Feirense, Nuno Almeida (AF Algarve)



Belenenses - Marítimo, João Pinheiro (AF Braga)



Boavista - Rio Ave, Luís Ferreira (AF Braga)



- Domingo, 13 ago:



Paços de Ferreira - Desportivo das Aves, Rui Oliveira (AF Porto)



Sporting de Braga - Portimonense, João Capela (AF Lisboa)



Tondela - FC Porto, Fábio Veríssimo (AF Leiria)



- Segunda-feira, 14 ago:



Estoril-Praia - Vitória de Guimarães, Carlos Xistra (AF Castelo Branco)



Desportivo de Chaves - Benfica, Jorge Sousa (AF Porto)