Jorge Sousa arbitra o clássico entre Sporting e FC Porto

Este vai ser o quinto embate entre "leões" e "dragões" que o árbitro internacional vai dirigir, o terceiro no recinto verde e branco, em Lisboa, naquele que vai ser o seu 22.º jogo entre clubes "grandes" e no qual vai contar com Carlos Xistra no videoárbitro (VAR), acompanhado por Jorge Cruz.







Jorge Sousa terá como auxiliares Nuno Manso e Sérgio Jesus; Vítor Ferreira será o 4.º árbitro.



Sporting, terceiro classificado com 26 pontos, e FC Porto, segundo com 35, procuram este domingo aproximar-se do líder e campeão Benfica, que no sábado venceu por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães e soma 42, no primeiro clássico de 2020, marcado para as 17h30.







Outros jogos







A Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou ainda as nomeações de Artur Soares Dias para a receção do Famalicão ao Vitória de Setúbal, de Hélder Malheiro para o jogo entre Paços de Ferreira e Moreirense, de António Nobre para o embate entre Tondela e Gil Vicente e de Manuel Oliveira para o encontro entre Rio Ave e Marítimo.