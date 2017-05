Jorge Sousa, Artur Soares Dias e Fábio Veríssimo nos jogos que decidem a descida

Lusa 18 Mai, 2017, 17:24 | Futebol Nacional

Jorge Sousa, da associação do Porto, estará na visita do Arouca (15.º, 32 pontos) ao Estoril Praia, e Artur Soares Dias estará na receção do Tondela (17.º, 29 pontos) ao Sporting de Braga, ambos às 18:00.



O Conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) nomeou ainda Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, para o jogo em Moreira de Cónegos entre Moreirense (16.º, 30) e o FC Porto, que termina a I Liga em segundo lugar.



Para a visita do 'tetra' campeão Benfica a Boavista, no sábado (20:30), o CA escolheu Nuno Almeida, da associação do Algarve, enquanto Jorge Ferreira, de Braga, estará domingo em Alvalade (20:15) no Sporting-Desportivo de Chaves.



Nos jogos que irão definir o sexto classificado na Liga, em que o Marítimo tem uma vantagem de três pontos para o Rio Ave, o órgão de arbitragem da FPF indicou Carlos Xistra para o jogo de Vila do Conde, com o Belenenses, e Hugo Miguel para a deslocação dos madeirenses a Paços de Ferreira.







I Liga, 34.ª jornada:



- Sábado, 20 mai:



Rio Ave -- Belenenses, Carlos Xistra (Castelo Branco).



Paços de Ferreira -- Marítimo, Hugo Miguel (Lisboa).



Nacional -- Vitória de Setúbal, Bruno Esteves (Setúbal).



Vitória de Guimarães -- Feirense, Tiago Antunes (Coimbra).



Boavista -- Benfica, Nuno Almeida (Algarve).



- Domingo, 21 mai:



Estoril-Praia -- Arouca, Jorge Sousa (Porto).



Tondela -- Sporting de Braga, Artur Soares Dias (Porto).



Moreirense -- FC Porto, Fábio Veríssimo (Leiria).



Sporting -- Desportivo de Chaves, Jorge Ferreira (Braga).