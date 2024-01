José António Reis empossado como presidente do Penafiel

José António Reis, candidato único à liderança do Penafiel, foi empossado presidente do clube, na sexta-feira, após ato eleitoral que se realizou no estádio do emblema da II Liga de futebol.

Segundo os números divulgados hoje pelo clube, foram 86 os associados que se deslocaram às urnas, com 77 votos na lista A, encabeçada pelo presidente recém-eleito, cinco em branco e quatro nulos.



Os objetivos assumidos por José António Reis para o seu mandato passam pela construção da academia do clube e também por lutar pelo regresso ao principal escalão do futebol português.



Trata-se de uma lista de continuidade, com todo o corpo diretivo que acompanhava a presidência de António Gaspar Dias a transitar para a nova direção - José António Reis era vice-presidente e 'braço-direito' do dirigente que cessa agora funções.



António Gaspar Dias havia abdicado da presidência do emblema penafidelense após a indicação do seu nome, por parte da Comissão Política do PSD, para integrar a lista de deputados dos sociais-democratas ao círculo eleitoral do Porto nas eleições legislativas, que se realizam em 10 de março de 2024.