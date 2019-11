José Gomes "confiante" na sua estreia no Marítimo diante do líder Benfica

O Marítimo ganhou apenas uma vez nas 48 visitas ao Estádio da Luz e, nas últimas cinco, além de não ter conseguido pontuar, não marcou e sofreu 24 golos, o que não inquieta José Gomes.

"Se nós analisarmos os últimos resultados do Benfica-Marítimo, pode gerar alguma preocupação. Nós tivemos duas semanas de trabalho excecional. Temos algumas ausências e algumas limitações. Vamos esperar pelo treino de amanhã [sexta-feira] para saber com quem vou realmente contar, mas estou muito confiante", referiu o novo técnico `verde rubro`, na conferência de imprensa de antevisão.

Nas duas primeiras semanas de trabalho, José Gomes, que sucedeu a Nuno Manta Santos, acredita que os jogadores estão a "agarrar a proposta de jogo", embora reconheça que é uma "incógnita" se a equipa poderá apresentar no terreno das `águias` a qualidade que pretende exibir ao longo da época.

"Os jogadores têm trabalhado muitíssimo bem. É pena não contar com todos, mas acho que vamos fazer um bom jogo. O que tenho neste momento é um plantel motivado para trabalhar, com disponibilidade a todos os níveis para abraçar as nossas ideias e com muita vontade de o fazer. Estou feliz no Marítimo e estou muito feliz com a forma como os jogadores têm interpretado e dedicado diariamente ao que temos vindo a propor", destacou.

A turma insular vai medir forças com o Benfica, que acaba de ser afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões, após um empate (2-2) registado no reduto do Leipzig, na Alemanha, desfecho que não terá influência na partida de sábado, de acordo com José Gomes, que considera que a formação de Bruno Lage fez um jogo "conseguido".

"O Benfica tem grandes profissionais e departamentos muito bem equipados a todos os níveis para ajudar os profissionais a recuperarem. Vai ser um jogo com uma história diferente e não tem implicações nem aquilo que aconteceu nos resultados nos anos anteriores, nem aquilo que aconteceu ontem [quarta-feira] no jogo do Benfica", comentou.

Ainda sobre o adversário, o treinador maritimista deixou muitos elogios, salientando dois jogadores: o avançado brasileiro Carlos Vinicius, com quem trabalhou no Rio Ave na primeira metade da época 2018/19, e o médio internacional português Pizzi, o melhor marcador do campeonato, com oito golos apontados, o que faz com seja um "teste duro e difícil" para o Marítimo.

O Marítimo, 14.º classificado, com 11 pontos, visita o Benfica, primeiro, com 30, no sábado, com o apito inicial marcado para as 18h00.