José Gomes confirmado como novo treinador do Marítimo

O técnico, de 49 anos, regressa a Portugal, acompanhado do adjunto Jorge Mendonça, depois da passagem pelo Rio Ave, clube que deixou a meio da época 2018/19, para rumar ao Reading e garantir a manutenção da equipa no segundo escalão do futebol inglês.

A permanência em Inglaterra chegou ao fim em outubro, devido aos maus resultados, com o Reading a conquistar apenas três vitórias em 14 jogos.

José Gomes também já treinou o Al Taawon e o Al-Ahli Jeddah, na Arábia Saudita, o Baniyas, nos Emirados Árabes Unidos, e os húngaros do Videoton, enquanto no futebol português orientou Desportivo das Aves, Moreirense, União de Leiria, Leixões e Paços de Ferreira.

Na carreira no novo técnico do Marítimo destaca-se também o trabalho com Jesualdo Ferreira no Benfica, FC Porto, nos espanhóis do Málaga e nos gregos do Panathinaikos.

José Gomes chega ao Marítimo numa altura em que os insulares não ganham há sete jogos, quatro dos quais para campeonato, no qual ocupam a 14.ª posição, com 11 pontos, apenas três acima da zona de despromoção, tendo sido eliminados na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

A estreia do novo treinador `verde rubro` é uma deslocação ao Estádio da Luz, frente ao Benfica, campeão nacional e líder isolado da I Liga, em 30 de novembro (18:00), para a 12.ª jornada da prova.