José Gomes diz que "sucesso dá confiança", mas espera Vitória “fortíssimo”

O Marítimo somou dois triunfos nas duas últimas rondas, tantos quanto havia alcançado nas 13 jornadas anteriores, mas não há tempo para repousar, ainda para mais com o adversário que espera domingo nos Barreiros.



"O sucesso é o que dá confiança, mas cada jogo tem a sua história. Vamos defrontar um adversário fortíssimo, com uma dinâmica ofensiva muito forte, e não podemos descansar à sombra da bananeira dos pontos conseguidos no passado", salientou José Gomes, na conferência de imprensa de antevisão.



Mesmo após ter vencido o Rio Ave (1-0), o técnico ‘verde rubro' considera que a exibição não foi do seu agrado e pretende ver o Marítimo mais dentro do "processo" diante dos vimaranenses, procurando "aproveitar os espaços" e anular os pontos fortes da turma de Ivo Vieira, com destaque para os extremos, que procuram os espaços interiores.



O posicionamento do campeonato está "perigoso", de acordo com José Gomes, que lembrou os três pontos que separam o Marítimo, 12.º classificado (18 pontos), e o Vitória de Guimarães, quinto (21), embora mantenha o foco no jogo e deixe os números para depois.



Já sobre o assunto muito debatido do vídeoárbitro, a opinião de José Gomes é que o protocolo merece ser analisado e que os critérios devem ser "uniformizados", dando o exemplo de jogadas em que jogadores fazem "esforços desnecessários" quando os auxiliares já sabem que há fora de jogo, mas só é assinalado quando o lance termina.



"Eu acho que deve ser revisto o protocolo, mas apoio o vídeoárbitro e qualquer tecnologia que venha ajudar a que haja verdade desportiva ", defendeu.



Os reforços de ‘inverno' Joel Tagueu e Diego Moreno estão "próximos" de serem opção e, em relação a Nanu, o internacional por Guiné-Bissau está em dúvida, após ter sofrido um traumatismo na canela na partida com o Rio Ave e ter treinado de forma limitada ao longo da semana.



O Marítimo, 12.º classificado com 18 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto com 21, no domingo, com o apito inicial do encontro da 16.ª jornada da I Liga marcado para as 17h30.