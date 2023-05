José Gomes espera Marítimo pragmático na procura de pontos em Alvalade

"Estamos todos ainda com confiança de que é possível atingir os objetivos e foi com essa confiança que trabalhamos esta semana. Com todo o pragmatismo necessário e com toda a objetividade, temos de ir à procura de pontos em Alvalade", adiantou o técnico `verde rubro`. na antevisão à antepenúltima ronda do campeonato.

O `timoneiro` dos madeirenses admitiu que "mais pressão é inevitável", porque o objetivo continua a ser garantir um `assento` na próxima campanha, mas "o número de oportunidades para os atingir são menores".

O Marítimo venceu o Sporting na primeira volta do campeonato, por 1-0, na primeira vitória com José Gomes ao leme da equipa, após suceder João Henriques no cargo.

"Vamos [procurar novamente a vitória], até porque não temos outra hipótese. Faltando três jogos temos de ir buscar pontos onde conseguirmos e vai ser com o mesmo espírito que jogamos no jogo da primeira volta", sublinhou.

Questionado sobre o que poderia retirar do primeiro encontro entre os `leões` da I Liga, para motivar a equipa, o treinador maritimista referiu que "já passou muito tempo, alguns jogadores que disputaram esse jogo já não pertencem ao plantel maritimista e o Sporting também já tem outras variantes".

"Vai ser um jogo diferente, com uma história diferente, mas espero que a distribuição dos pontos seja a mesma. Vejo um Sporting com muito mais facilidade em passar os espaços uns aos outros, com uma mobilidade e imprevisibilidade maior do que aquela que tinham na primeira volta", explicou.

O terceiro treinador dos madeirenses na presente temporada espera um Sporting muito forte, à semelhança do que se apresentou na última ronda diante do Paços de Ferreira [vitória, por 4-0], "com a mesma dinâmica, mobilidade, velocidade de circulação de bola e movimentos na profundidade".

"Foi para `o manual de futebol` a forma como os três da frente se movimentaram. A forma como o Nuno Santos aparecia nos espaços em largura e profundidade a servir o envolvimento desses três jogadores, aparecendo o Morita numa segunda vaga", referiu, enfatizando que diante dos `castores`, o conjunto `verde e branco` "teve coisas a tocar a excelência".

De acordo com José Gomes, "é muito importante a coesão e consistência defensiva", para poder travar o Sporting, sobretudo pela sua mobilidade e imprevisibilidade no ataque, "dotado de jogadores com muita qualidade".

De forma a contrariar o poder ofensivo do adversário que ainda aspira alcançar o terceiro posto na tabela classificativa, é imperativo "não lhes dar espaços entre linhas para desenvolverem essas ações da melhor forma".

Para o embate em Lisboa, José Gomes não poderá contar com Geny Catamo, que vinha conquistando nas últimas jornadas o seu espaço na equipa, por estar cedido a título de empréstimo pelos `leões`.

O Marítimo, que ocupa o 16.º posto, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 23 pontos, visita no sábado, pelas 20:30, o Sporting, quarto classificado, com 67, em partida da 32.ª ronda da I Liga de futebol, que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.