José Gomes reconhece Marítimo confiante, mas espera Sporting forte

Os `verde rubros` não perdem há seis jogos, cinco para o campeonato, enquanto o conjunto lisboeta vem de duas derrotas e perdeu três das últimas quatro partidas. A juntar ao momento negativo, a formação de Silas não pode contar com quatro jogadores castigados (Mathieu, Acuña, Bolasie e Eduardo), além de ter Vietto a recuperar de lesão, mas isso não tranquiliza José Gomes.

"Nós, como equipa, estamos mais fortes do que há uns meses atrás. Sentimos que os jogadores têm mais confiança e uma entrega ao trabalho extraordinária e, com os resultados que vamos obtendo, essa confiança vai ficando consolidada, mas vemos os jogadores que podem entrar e continua a ser um Sporting forte. Para vencer, precisamos de estar ao nosso melhor nível em todos os aspetos", disse o treinador maritimista, na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Alvalade.

O Sporting conta com uma cara nova, o avançado internacional esloveno Andraz Sporar, que poderá fazer a estreia diante do Marítimo, e José Gomes confirmou que o reforço foi analisado pela equipa, destacando os números da época passada e da atual ao serviço do Slovan Bratislava, que levam a dizer que tem uma "relação especial com a baliza adversária".

"É um jogador rápido e ágil, apesar da altura, que define muito bem, em especial com o pé direito, forte de cabeça, aproveita muito bem os espaços, sabe criar espaços na zona de finalização. Se for utilizado, sabemos o que é que ele é como jogador", comentou.

Ainda assim, o nome do plantel sportinguista que mais se destaca é o médio Bruno Fernandes, que, apesar de ter uma grande influência no rendimento da equipa, não desvia as atenções dos restantes jogadores.

"Entra com frequência em zonas de finalização, procura muitas vezes a profundidade quando há um movimento de apoio do ponta de lança, tem remate fácil, mas o Sporting não é o Bruno Fernandes. O Sporting tem uma série de jogadores com capacidade para criarem desequilíbrios a qualquer adversário", destacou.

A partida em Alvalade marca o arranque da segunda volta, após o Marítimo ter feito 20 pontos na primeira metade da I Liga e o objetivo passa por fazer mais e melhor no que resta da temporada.

"Eu acredito que, melhorando a qualidade de jogo, consigamos melhores resultados e mais pontos. Temos equipa para o fazer e há margem suficiente de progressão para subir o nível da qualidade de jogo. Acho que vamos fazer mais do que os 20 pontos feitos na primeira volta", disse.

O Marítimo, 11.º classificado com 20 visita o Sporting, quarto com 29, na segunda-feira, com o apito inicial marcado para as 21:00.