José Manuel Francisco eleito presidente do Estrela da Amadora

As eleições, com 107 votantes, registaram ainda 11,21% de votos nulos e 8,41% de votos brancos, num sufrágio no qual o sócio número 16 da formação da Reboleira liderava a lista A, com a companhia de Fernando Duarte na presidência da Mesa da Assembleia Geral e de Rui Miguel Ramos a liderar o conselho fiscal e disciplinar.



Decorrida no ginásio do ténis de mesa, através da porta quatro do Estádio José Gomes, as eleições decorreram entre as 10h00 e as 21h00 de quarta-feira, com o direito de voto reservado aos sócios efetivos com as quotas em dia e que, no final de 2020, tinham mais de 12 meses consecutivos de filiação.



Como presidente adjunto da direção, constam da lista Ricardo Paiva, com o pelouro do planeamento financeiro e comercial, e José Vieira, que ficará responsável pelo futebol.



Os eleitos vice-presidentes dos ‘estrelistas’ são Marco Fernandes (património), Luís Gaiola (modalidades), Pedro Aires (desenvolvimento social), Miguel Dias (escola de futebol ‘tricolor’), Ruben Costa (desenvolvimento associativo), Gonçalo Ferreira (comunicação e redes sociais) e Tiago Dias (expansão e relações internacionais).



O clube da Reboleira tem sido liderado por Rui Silva desde o processo de refundação iniciado em 2011, enquanto a SAD, que controla o futebol profissional, a disputar o segundo escalão, é presidida por André Geraldes, desde a temporada 2020/21.