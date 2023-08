José Marsà deixa Sporting e assina pelo Andorra

Marsà chegou aos "leões" em julho de 2021, proveniente do FC Barcelona, clube no qual cumpriu a sua formação, sem nunca se afirmar no clube português, que, na época passada, o cedeu ao Sporting Gijón.

De acordo com o Andorra, mesmo após a desvinculação, o Sporting assegurou metade do valor de uma futura transferência do jogador, internacional espanhol nos escalões de sub-17 e sub-18.

O defesa central esquerdino estava vinculado ao emblema de Alvalade até ao final da época 2023/24, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.