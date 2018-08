José Mota atribui favoritismo ao FC Porto, mas Aves vai lutar pela vitória

Lusa Comentários 03 Ago, 2018, 17:45 / atualizado em 03 Ago, 2018, 17:46 | Futebol Nacional

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, no Estádio Municipal de Aveiro, José Mota indicou que o Aves "tem que ter a humildade de perceber a sua dimensão", apesar de a vitória na Taça de Portugal e a manutenção na temporada passada trazerem "mais responsabilidade para o futuro".



"Esta Supertaça é o trabalho que foi desenvolvido a época passada. É verdade que pretendemos ter este tipo de jogos. A Taça foi um feito extraordinário para o Aves, deu-nos acesso à Supertaça e são estes momentos que queremos viver ao longo da nossa carreira. Ao estarmos cá, queremos dignificar, não só o clube, mas também todo o elenco, jogadores, técnicos e massa associativa. Vamos tentar fazer desta Supertaça um momento único", disse, naquela que é a primeira disputa do troféu na sua carreira.



Recordou a vitória sobre o Sporting na Taça de Portugal, altura em que o plantel estava "motivado e preparado", referindo que essa conquista não aconteceu por "demérito do adversário", mas por mérito próprio, num jogo em que a equipa foi "mais forte, executando tudo o que estava preparado estrategicamente".



Comentou ainda as declarações do guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, que admitiu que seria uma "desilusão" se os portistas não ganhassem, o que levou o 'timoneiro' do Aves a consentir que a ideia do espanhol é "geral".



"Se falarmos em termos do povo português, é claro que o FC Porto tem 95% de favoritismo para vencer esta final e ele (Casillas) tem que demonstrar esse otimismo. Mas nós gostamos de criar situações que não sejam normais. Vamos pretender que seja esse o pensamento dos jogadores do FC Porto e que tenhamos o mérito de contrariar essa ideia. Queremos, em vários momentos do jogo, ser uma equipa com capacidade e tranquila, a viver o momento desta final", disse.



A época dos avenses começou na semana passada, quando venceram vencendo o Santa Clara nas grandes penalidades, depois de um empate 2-2, qualificando-se assim para a fase de grupos da Taça da Liga, num jogo em que recuperaram de uma desvantagem de dois golos, consentidos nos primeiros 30 minutos de jogo.



"Os nossos primeiros 30 minutos não foram bons, a segunda parte foi de grande nível. Nós treinadores pretendemos conseguir a vitória, mas também que a equipa tenha um nível exibicional agradável. Este jogo é totalmente diferente, é uma final. As finais são trabalhadas de outra forma e, como disse, com caraterísticas diferentes, de uma forma inteligente, concentrada e estamos preparados para as dificuldades que o nosso adversário vai impor", frisou.



O defesa português Nelson Lenho também participou na conferência de imprensa, comentando que as saídas no setor defensivo dos portistas não vão ter muita influência na qualidade da equipa.



"O FC Porto tem sempre uma equipa muito forte, independentemente de quem joga, e tem qualidade no setor defensivo. Continua forte, é uma boa equipa e vamos ter dificuldades. Temos consciência do que somos capazes de fazer, estamos a construir uma história bonita no Aves", disse.



Ainda assim, o futebolista quer dar continuidade a essa "história bonita", que passa "pelo jogo de sábado", contra "uma das melhores equipas de Portugal".



"Vamos lutar, temos consciência do que valemos e sábado é mais um jogo. O que vivemos no Jamor, foi algo muito marcante, porque ninguém acreditava na vitória. Agora, queremos repetir a festa, claro que é difícil, mas vamos dar tudo o que temos, concentrados e com humildade", rematou.