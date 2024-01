José Mota diz que dérbi mostra que Algarve está muito bem representado na I Liga

“É importante que haja estes dérbis, porque é um sinal inequívoco de que o Algarve está muito bem representado, que tem duas equipas na I Liga, portanto, é muito bom para a região. Nós temos de fazer aquilo que temos feito, dar o máximo de cada um de nós e, estando no nosso melhor, podemos ter um bom resultado”, afirmou José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



O técnico referiu que o dérbi “tem o significado de um jogo importante” e “apaixona os adeptos” dos dois clubes algarvios, mas ressalvou que a responsabilidade será a mesma de outras partidas.



“Não podemos ter mais responsabilidade nuns jogos e menos responsabilidade nos outros. Nós temos de ter sempre muita responsabilidade em todos os jogos. É um dérbi, percebo perfeitamente que apaixona as multidões, que apaixona os adeptos, sócios e simpatizantes do Farense e do Portimonense. Mas compete-nos tentar alhear um bocadinho desses fatores, sabendo perfeitamente a importância que este dérbi tem para as pessoas do Algarve”, salientou José Mota.



Depois da vitória caseira (1-0) sobre o Gil Vicente, que pôs fim a uma série de quatro jogos sem vencer, o treinador assinalou que “trabalhar sobre as vitórias é bem mais fácil do que com as derrotas” e que esse triunfo dá “mais confiança” para encarar o jogo seguinte.



O Farense vai dar tudo o que tem perante um adversário “com grande experiência de I Liga”, para tentar “dar uma alegria” à sua massa associativa, garantiu José Mota.



“O que posso dizer aos adeptos é que a equipa vai estar preparada para dar tudo o que tem. E quando se dá tudo o que se tem, a mais não se é obrigado. Sei perfeitamente que os meus jogadores, a equipa técnica, todos nós vamos estar motivados para este dérbi”, concluiu.



O Portimonense, 16.º classificado da I Liga, com 15 pontos, e o Farense, sétimo, com 21, defrontam-se na sexta-feira às 20:15, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.