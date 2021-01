José Mota é o novo treinador do Leixões

José Mota rende João Eusébio, que já havia substituído Tiago Fernandes e retoma agora o seu anterior cargo, o de coordenador técnico do futebol do Leixões.



João Eusébio dirigiu a equipa entre a sexta jornada e a 14.ª, que foi disputada no domingo, com o Leixões a ficar-se por um empate caseiro sem golos diante do Sporting da Covilhã.



O Leixões e José Mota são velhos conhecidos. O treinador, de 56 anos, orientou a equipa leixonense em 2008/09 e 2009/10 e o balanço foi um sexto lugar na primeira época na I Liga, que é a segunda melhor classificação de sempre do clube de Matosinhos, e o 16.º e último na temporada seguinte, com a consequente despromoção à segunda divisão.



O Leixões soma 10 pontos e ocupa o 16.º posto da II Liga portuguesa de futebol e disputa um dos seus dois jogos em atraso já na quarta-feira, com a Oliveirense (18:00), relativo à 10.ª jornada.