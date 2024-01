José Mota elogia primeira volta de grande nível do Farense

“Penso que fizemos uma primeira volta de grande nível, porque sabemos que 21 pontos são confortáveis para (...) a nossa realidade. A nossa ambição foi sempre lutar em cada jogo pelo objetivo dos três pontos e, nesta primeira volta, ficou bem provado essa ambição e exigência”, disse José Mota, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



O técnico salientou a “grande determinação” e “grande vontade” evidenciadas nas primeiras 17 jornadas pela sua formação, que regressou esta temporada ao escalão principal sob o seu comando, acrescentando que o Farense merecia mais.



“Se calhar, merecíamos ter mais pontos, exatamente pelo trabalho e porque em alguns jogos poderíamos e merecíamos ter conseguido pontos. Mas a verdade é uma: estou satisfeito com o desempenho, com a classificação [oitavo lugar] e com os pontos obtidos. 21 pontos é, sem dúvida alguma, uma excelente pontuação para as ambições do Farense”, reforçou.



Na análise ao adversário de sábado, José Mota enfatizou as mudanças registadas no modelo tático dos casapianos após a entrada do homólogo Pedro Moreira, com efeitos na subida na tabela.



“O Casa Pia, com a mudança de treinador, está a jogar num sistema de jogo diferente, ao qual os jogadores, pela experiência que têm e pela maturidade, facilmente se adaptaram”, apontou.



José Mota realçou também que o Casa Pia é um conjunto “muito forte” no momento defensivo e uma das equipas com menos golos sofridos no campeonato, “o que por si só já diz [muito] da coesão e organização defensiva” dos lisboetas.



O treinador do Farense antecipou “um jogo muito difícil” em Rio Maior, casa ‘emprestada’ do Casa Pia, e frisou que a sua equipa terá de ser “muito rigorosa, muito objetiva e com a concentração nos limites” para conseguir os três pontos.



O Casa Pia, 10.º classificado, com 19 pontos, e o Farense, oitavo, com 21, defrontam-se no sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, às 18:00, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.