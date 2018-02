José Mota garante Aves confiante para jogo com Belenenses

Lusa 09 Fev, 2018, 21:53 | Futebol Nacional

O técnico da formação avense quer sair do último lugar da tabela e acredita que o grupo vai canalizar essa confiança dentro do relvado, na desloação ao Estádio do Restelo, em Lisboa, em jogo da 22.ª jornada.



"Se calhar pensam que o Aves é o clube ideal para ganhar, mas temos de contrariar e mostrar que a nossa classificação não corresponde ao nosso real valor", começou por dizer o treinador que continuou: "Devemos ser iguais a nós próprios para sairmos com uma vitória e do lugar que não queremos ocupar. Este tem que ser o nosso fator de motivação".



José Mota ressalvou a necessidade desses índices mais elevados de confiança e reforçou a crença no plantel.



"Os fatores de motivação são diferentes. É natural. Só com bons resultados é que conseguimos devolver a confiança aos jogadores e, neste aspeto, trabalhar sobre vitórias é um fator acrescido de motivação. Quando vim para cá, falou-se sobre se a equipa precisava de reforços e o que eu dizia era que precisávamos de recuperar o ânimo de alguns jogadores que talvez estivessem sem confiança e recuperar a alegria de uma equipa que tem valor", disse ainda.



Em relação ao adversário, que não vence desde a décima jornada da I Liga, já lá vão 14 jogos e mais de três meses, José Mota pediu atenção aos seus jogadores.



"É uma boa equipa. Os ciclos negativos existem em todas as equipas. Temos que respeitar o adversário, estar atento a todos os pormenores e se estivermos dentro daquilo que temos trabalhado durante a semana, iremos ter um bom resultado. Mas só iremos conseguir isso com muita determinação e confiança", afirmou ainda.



Sobre as ausências de Nélson Lenho, Vítor Gomes e Amilton, devido a castigo, José Mota salientou que o mais importante é o desempenho coletivo.



"Preferia ter todos à disposição, mas, independentemente de quem joga, o que interessa é a dinâmica do grupo", finalizou.