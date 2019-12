José Pereira contra treinadores sem níveis exigidos

Mais um ano de destaque para os técnicos nacionais dentro e além-fronteiras mas nem tudo são boas notícias, na opinião do presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.



José Pereira mostra-se insatisfeito com a chegada de mais um treinador à I Liga sem o nível exigido e promete agir junto do Governo.



O dirigente não entende a posição da liga face aos regulamentos que cria mas depois não cumpre.



José Pereira enalteceu ainda o trabalho dos treinadores portugueses por todo o mundo e deu os parabéns a Jorge Jesus pelo êxito á frente do Flamengo.