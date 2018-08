José Pereira e o combate à ilegalidade dos treinadores

O presidente da ANTF só lamenta que nesta matéria se esbarre sempre nos regulamentos criados pelos clubes.



Com o campeonato da I Liga a começar, ao nível dos treinadores José Mota do D. Aves passa a ser o mais experiente com 379 jogos, segue-se Rui Vitória do Benfica com 257.



Registam-se duas estreias na I Liga: António Folha do Portimonense e o brasileiro Cláudio Braga do Marítimo, o único estrangeiro entre 18 concorrentes.