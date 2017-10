José Romão: Sporting-Chaves será difícil para os dois

O Sporting recebe o Chaves, domingo, a partir das 20h15, no Estádio José Alvalade, em jogo da nona jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O técnico considerou, em declarações ao jornalista da Antena 1 João Gomes Dias, que por jogarem no seu terreno os “leões” não terão a vida facilitada porque “o Chaves está num período de crescimento e pode ter uma boa prestação”.



Na opinião de José Romão “a derrota em Turim não pesará no rendimento da equipa leonina, porque na atualidade os jogadores estão preparados para enfrentar diferentes cenários num curto espaço de tempo”.



O Chaves surge em Alvalade depois de uma vitória, o Sporting mantém as ambições intactas. Esta a síntese do pensamento do treinador que já trabalhou em Chaves no início da década de 90 do século passado.



Nos jogos já realizados entre os dois emblemas, em Alvalade, o melhor que o Chaves conseguiu foram três empates, o último deles em 90/91, a um golo. Nessa altura o treinador dos flavienses era José Romão.