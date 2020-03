Julio Velázquez não acredita em Benfica fragilizado no Bonfim

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, o técnico espanhol recusou a ideia de um oponente fragilizado, depois de terem perdido a liderança do campeonato para o FC Porto na jornada passada.

"Fragilizado? Pelo contrário. Acho que vamos encontrar uma equipa ainda mais difícil do que pode ser o Benfica em dinâmica normal. Porquê? Porque tem de ganhar. Não podem perder nenhum ponto no nosso estádio e isso converte o Benfica numa equipa ainda mais difícil", afirmou.

Julio Velázquez considera que o Vitória de Setúbal, que em caso de triunfo atinge os 30 pontos na classificação, não tem nada a perder no embate com as `águias`.

"Às vezes temos jogos em que temos 5% por cento a perder e 95% a ganhar, sabemos que amanhã [sábado] temos 100% a ganhar. Não temos absolutamente nada a perder, mas sim muito para ganhar. A necessidade faz do Benfica um adversário ainda mais difícil do que é normalmente, sabendo isto e estando conscientes da realidade a 100% preparámos muito bem o jogo", referiu.

Apesar do favoritismo do Benfica, o timoneiro do conjunto setubalense assegura que a sua equipa vai fazer tudo para conquistar os três pontos.

"Fizemos uma grande semana de trabalho. Os jogadores ficam focados a 100% no jogo e sempre com a vontade de tentar que os nossos adeptos fiquem orgulhosos depois do jogo. Como sempre, vamos pôr dificuldades ao adversário, não para fazermos um ponto, mas com a vontade de ganhar o jogo mesmo sabendo que o favorito é, a 100%, o Benfica. Temos também os nossos pontos fortes e vamos tentar fazer os possíveis para ganhar o jogo", vincou.

Questionado sobre esta é uma boa altura para defrontar o Benfica, que venceu apenas um jogo nas últimas seis partidas, Julio Velázquez faz questão de salientar a qualidade do oponente.

"É uma boa altura porque é sempre extraordinário e motivo de orgulho quando jogas contra uma boa equipa. É um jogo totalmente diferente, falamos de uma grandíssima equipa, com jogadores de muita qualidade. Não nos podemos esquecer da grande época que fizeram no campeonato passado nem a dinâmica que tinham até há muito pouco tempo. Falamos de uma grande equipa que é muito bem treinada pelo staff e com jogadores de qualidade. Com muito pouco são capazes de ganhar-te um jogo", afirmou.

Após cumprirem um jogo de castigo, o defesa Artur Jorge e o avançado Berto voltam a ser opção para o treinador Julio Velázquez, que não pode contar com os lesionados João Meira e Alex Freitas e o castigado Éber Bessa.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a 11.ª posição na I Liga, com 27 pontos, e o Benfica, segundo, com 58, defrontam-se no sábado, às 18:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.