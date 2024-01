Júnior Pius reforça defesa do Desportivo de Chaves

Depois de época e meia ao serviço do Botosani, da Roménia, no qual nde cumpriu 26 jogos, e de três temporadas consecutivas na Bélgica, país onde passou por Sint-Truiden e Antuérpia, Júnior Pius está de volta ao futebol português por intermédio do Desportivo de Chaves.O central nigeriano é o terceiro reforço de inverno anunciado pelo clube transmontano e, num vídeo divulgado nas redes sociais, mostrou-se feliz pelo regresso ao país e destacou as qualidades individuais que pode empenhar ao serviço do emblema azul-grená.”, frisou em declarações aos órgãos do clube.Em Portugal, Júnior Pius passou antes por Paços de Ferreira, Tondela, Sanjoanense, Cesarense e pelo extinto Clube Desportivo das Aves, em que se estreou como sénior, por empréstimo do FC Porto, clube em que terminou a formação iniciada na Diamond Academy.O Desportivo de Chaves já tinha assegurado também o central Vasco Fernandes (ex-Casa Pia) e o médio Raphael Guzzo (ex-Goiás).