Kardec: Benfica é a escolha perfeita de Douglas

31 Ago, 2017 | Futebol Nacional

Alan Kardec jogou no Benfica e foi colega do novo reforço do Benfica, Douglas, no São Paulo | Lusa

Alan Kardec, de 28 anos, jogou no São Paulo com Douglas entre 2014 e 2016 e confrontado pelo jornalista João Gomes Dias com a importância desta aquisição dos encarnados especificou: “É um jogador muito forte, defende bem e ataca bem. É muito comprometido com a parte tática da equipa. Vai acrescentar valor à equipa do Benfica já de si uma formação ganhadora. É a escolha perfeita para ele”.





O avançado brasileiro jogou no Benfica entre 2009e 2014. Sobre a hipótese de regressar a Portugal foi claro: “Pode ser uma possibilidade. Talvez não tenha colocado a minha experiência toda em campo. Se houver interesse as portas estão abertas”.Em 18 de março de 2010, Kardec entrou para a história do Benfica ao marcar o centésimo golo da temporada, que deu ao clube a passagem aos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Olympique de Marselha.Kardec não escondeu os momentos felizes que passou no Benfica: “Tenho boas recordações do clube fiz amigos entre atletas e funcionários e recordo alguns golos como aquele frente ao Marselha”.O internacional sub-20 do Brasil desde julho de 2016 que joga no Chongping, da China.Sobre a experiência que está a viver no futebol chinês contou: “Está a ser boa. Estou a aprender com eles e a ensinar algo do que sei”.O futuro do futebol na China está garantido e Alan Kardec explicou porquê: “Está a evoluir muito, talvez ainda não esteja ao nível do europeu mas com a capacidade de investimento que tem lá chegará”.