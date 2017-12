Keaton Parks renova com Benfica até 2022

Lusa 06 Dez, 2017, 15:42 | Futebol Nacional

“O Benfica procedeu à renovação do contrato de Keaton Parks, estendendo a ligação até 2022. Com esta decisão, a SAD benfiquista liderada por Luís Filipe Vieira reforça a aposta feita no último mercado de verão”, indica o clube na sua página oficial na Internet.



O médio norte-americano prolonga o contrato por mais uma época, tendo em conta que o anterior vínculo era válido até 2021.



O jogador, de 20 anos, chegou ao Benfica no verão, proveniente do Varzim, e tem sido utilizado na equipa B, pela qual fez 11 jogos, embora o treinador Rui Vitória tenha promovido na Taça de Portugal a sua estreia na equipa principal.



No jogo, da quarta eliminatória, disputado em 18 de novembro, Keaton Parks entrou aos 69 minutos para o lugar de Pizzi, num jogo que os ‘encarnados’ venceram com golos de Cervi (25) e Krovinovic (85).



“Foi uma montanha-russa de emoções. Foi o realizar de um sonho, jogar num estádio grande diante de todos aqueles adeptos do Benfica. Foi uma noite louca para mim”, reconheceu o futebol, em declarações à BTV.