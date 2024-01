Kika Nazareth desfalca o Benfica durante cerca de dois meses devido a lesão

Numa pequena nota, o clube da Luz informou que Kika Nazareth sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a partida do último domingo com o Valadares Gaia (3-0), da 10.ª jornada do campeonato feminino, em que a avançada marcou dois golos.



"A jovem internacional portuguesa inicia protocolo de reabilitação, sob orientação do departamento clínico do clube, prevendo-se um período de paragem não inferior a seis semanas", esclareceu o Benfica.



A jogadora de 21 anos, que conta 35 internacionalizações e sete golos por Portugal, vai assim falhar, além dos jogos do campeonato, os restantes dois jogos do Benfica na Liga dos Campeões feminina, perante Rosengard e FC Barcelona.



Esta temporada, Nazareth leva 18 golos em 19 jogos em todas as provas.