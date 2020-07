Contratado pelo atual heptacampeão da I Liga austríaca no início da época 2017/18, o jogador de 20 anos representou, até ao final de 2019, o Liefering, clube da II Liga do país alpino que funciona como satélite do Salzburgo, e esteve emprestado ao Admira Wacker, do primeiro escalão, na primeira metade de 2020.Kim Jung-Min realizou três jogos pela Coreia do Sul no mundial sub-17 de 2015, no Chile, e seis pela seleção sub-20 que atingiu a final do mundial de 2019, na Polónia, tendo perdido o jogo decisivo frente à Ucrânia, por 3-1.