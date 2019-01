Krovinovic garante Benfica "motivado" e com "muito campeonato para jogar"

Lusa Comentários 09 Jan, 2019, 16:56 | Futebol Nacional

Krovinovic, que falava à imprensa no Seixal, após uma iniciativa de solidariedade do clube e da Fundação Benfica com crianças da Criar-T, salientou que o grupo esteve sempre motivado e que pouco importa o sistema tático.



"Nunca tivemos menos motivação, queríamos dar tudo, nos jogos, treinos, passámos uma fase menos boa, mas já passou", disse o médio, explicando que a equipa conhece o sistema tático de 4-4-2, mas que a qualidade é que mostra outras coisas.



O futebolista, que esteve grande parte da última época lesionado com gravidade, disse que o grupo está agradecido ao anterior técnico, Rui Vitória, com quem aprendeu muita coisa, e que agora o momento é outro.



"Estamos a trabalhar com Bruno Lage há uma semana, está tudo a correr bem, mostrámos atitude e fizemos um bom jogo contra o Rio Ave (4-2) e pensamos só no próximo jogo, não sei se o Bruno Lage vai ficar aqui ou não, isso é com o presidente", disse.



Os trabalhos têm proporcionado reuniões da equipa antes de todos os treinos, referindo, quando questionado se espera jogar mais, que treina todos os dias, com o objetivo de mostrar o seu valor



"Da minha parte vou dar tudo para jogar mais", acrescentou.



Em relação ao campeonato, Krovinovic disse não 'olhar' para o clássico de sábado entre Sporting e FC Porto, e desvalorizou os sete pontos de vantagem dos 'dragões' para o Benfica, terceiro classificado.



"Há muito campeonato para jogar, muitos jogos, e estamos muito tranquilos e vamos trabalhar para isso", justificou o médio.