Krovinovic vai voltar com tudo à equipa do Benfica

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Nov, 2018, 12:31 / atualizado em 22 Nov, 2018, 12:31 | Futebol Nacional

O empresário do jogador assegurou, na Antena 1, que o médio voltará com tudo para reconquistar um lugar no “onze” da equipa da Luz.



António Araújo começou por dizer que novos tempos estão a chegar para um jogador de caráter e com determinação para vencer.



O agente do futebolista não tem dúvidas de que o médio, de 23 anos, “vai voltar com tudo e mais forte do que antes de ter sofrido a lesão”.





O empresário acredita como revelou, em declarações ao jornalista Nuno Matos, que surgirá em campo “um vulcão em erupção, com caráter e vontade de vencer”.









António Araújo confidenciou que o jogador está muito “determinado e focado em trabalhar para atingir o topo”.O objetivo do futebolista está traçado, segundo o empresário, e consiste em “reconquistar o lugar que era dele para poder chegar à seleção do seu país e a um clube com outros desafios e capacidade financeira”.Sobre o homem e jogador o empresário falou de um atleta “querido pelos colegas e treinador”.Quanto ao futuro é uma incógnita mas o agente está consciente de que o futebolista “tem mercado a nível mundial”.