Laboratório Germano de Sousa vai testar árbitros

“Antes do regresso aos treinos, a FPF procedeu à testagem de todos os árbitros e assistentes que atuam na I Liga, bem como ao ‘staff’ de apoio aos agentes de arbitragem. Durante a competição, o laboratório Germano de Sousa será responsável pela realização dos testes, em ambiente de treino, exigidos pelo parecer técnico da Direção-Geral da Saúde (DGS)”, refere a FPF em comunicado.



O laboratório Germano de Sousa é o fornecedor das análises clínicas realizadas pelas seleções nacionais dos diferentes escalões, no âmbito da parceria entre FPF e a CUF.



Citado no mesmo comunicado, Germano de Sousa manifestou-se “honrado” pela confiança que “mais uma vez” a FPF deposita no seu centro de medicina laboratorial.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.