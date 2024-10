Lage diz que melhor forma de "blindar" equipa do Benfica é pelo "exemplo"

"Eu, como não sou advogado, nem juiz, o que sou é treinador, o meu foco é esse: preparar a equipa. E a melhor maneira de nós focarmos os jogadores, ou blindar, é eles terem-nos, a mim e à minha equipa técnica, como exemplo", afirmou o treinador, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Pevidém, para a Taça de Portugal.

A Benfica SAD foi acusada pelo Ministério Público (MP) de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e fraude fiscal, juntamente com o antigo presidente Luís Filipe Vieira, segundo despacho a que a agência Lusa teve acesso na terça-feira.

No despacho, o MP elenca vários crimes alegadamente cometidos pelos arguidos, para os quais pede ainda penas acessórias, que podem implicar "a suspensão de participação em competição desportiva".

O treinador foi questionado mais do que uma vez sobre o tema, mas desviou sempre o foco para a preparação do encontro de sábado, insistindo que a sua "preocupação e responsabilidade" são apenas "preparar a equipa para deixar uma boa imagem em campo".

"Depois, a forma como preparámos o jogo de amanhã [sábado], semelhante ao Nacional e ao Atlético [de Madrid], os jogadores olham para nós nesse sentido. Esse é o melhor exemplo para manter a equipa apenas focada naquilo que é importante, que é dar uma imagem à Benfica", insistiu o treinador.

Frente ao Pevidém, que milita no Campeonato de Portugal, Lage disse esperar "um jogo típico de Taça", contra "uma equipa muito bem organizada, com boas dinâmicas" e "jogadores interessantes", mas não escondeu a ambição de seguir em frente na competição.

"Esperamos um jogo de Taça, mas a forma como o preparámos, à semelhança dos dois últimos, e a maneira como treinámos ontem e hoje com todo o grupo, deixa-nos confiantes em fazer um bom jogo, vencer, dar continuidade ao que temos vindo a fazer no último mês e seguir numa competição que temos como ambição vencer", resumiu.

Para isso, o técnico já pode contar com Renato Sanches, recuperado de uma lesão, mas não revelou se vai utilizar já o médio emprestado pelo Paris Saint-Germain.

"O Renato já treinou com a equipa ontem e hoje. O mais importante é ter o jogador no campo e sentir que ele está feliz por voltar a treinar com a equipa, mas vamos fazer as coisas com calma para não voltarmos a dar passos atrás", desvendou o técnico.

O Benfica visita o Pevidém no sábado, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio Joaquim Almeida de Freitas, em Moreira de Cónegos, casa emprestada da equipa do quarto escalão, e arbitragem de David Silva (AF Porto).

A equipa orientada por Bruno Lage estreia-se na competição nesta época e vem de cinco vitórias consecutivas sob o comando do técnico, que substituiu Roger Schmidt no início de setembro.

O Pevidém, do Campeonato de Portugal, é orientado por João Pedro Coelho e deixou para trás, na segunda eliminatória, o Marítimo, da II Liga (2-1 após prolongamento), depois de ficar isento na primeira ronda da competição.