Länk Vilaverdense opera reviravolta e vence Feirense com penálti nos descontos

No Estádio Cidade de Coimbra, que voltou a ser a 'casa' dos minhotos, o Feirense adiantou-se no marcador aos 40 minutos, com um autogolo de Laércio, mas na segunda parte a equipa de Sérgio Machado empatou aos 49, por André Soares, e colocou-se em vantagem aos 90+5 por Bruno Silva, na conversão de uma grande penalidade.



Com este resultado, o Länk Vilaverdense passou a somar 13 pontos, subindo para a antepenúltima posição do campeonato da II Liga por troca com o Belenenses, embora com os mesmos pontos, enquanto o Feirense ocupa provisoriamente a 13.ª, podendo ser ultrapassado nesta jornada pelo Benfica e Penafiel.



Apesar do piso molhado e da chuva constante, o jogo disputado em bom ritmo pelas duas equipas, que desde o apito inicial do árbitro procuraram alvejar as balizas adversárias.



Logo aos três minutos, o Länk Vilaverdense obrigou o guarda-redes contrário a defesa apertada para canto num remate de Viegas, mas a resposta do Feirense chegou num pontapé de fora da área de Rúben Alves, defendida com dificuldade pelo guardião da equipa minhota.



As jogadas de perigo sucederam-se em ambas as balizas, mas as três melhores ocasiões pertenceram aos 'fogaceiros' antes de inaugurarem o marcador.



Primeiro, aos 31 minutos, por Rúben Alves, que, isolado, contornou o guarda-redes do Vilaverdense e atirou para a baliza, valendo o corte de Laércio na linha de golo.



Depois, aos 38 minutos, João Castro rematou ao poste num lance na pequena área, e, no minuto seguinte, novamente Rúben Alves atirou de fora de área e o guarda-redes Rogério Santos conseguiu desviar a bola para o poste.



Na sequência do pontapé de canto, Laércio introduziu a bola na própria baliza numa disputa de bola com Dudu, depois de um desvio de Bruno Silva ao primeiro poste.



A segunda parte começou praticamente com o golo da igualdade do Länk, aos 49 minutos, num pontapé fortíssimo de fora de área do capitão André Soares, e a reviravolta esteve à vista aos 70 minutos, mas o forte remate de Lénio foi desviado pelo guarda-redes Pedro Mateus.



Na fase final, a equipa de Santa Maria da Feira poderia ter-se colocado em vantagem, por João Paredes, mas já no período de descontos, Washington travou João Caiado na área e o árbitro Márcio Torres assinalou de imediato a grande penalidade, convertida em golo por Bruno Silva.



Num final intenso, o Feirense quase chegava à igualdade aos 90+7, num remate de Diogo Brás que bateu na barra da baliza defendida por Rogério Santos.