Länk Vilaverdense soma terceira vitória na II Liga

No Estádio Cidade de Coimbra, o quarto recinto utilizado esta época pela equipa do distrito de Braga, fez história o golo marcado por João Caiado, aos 42 minutos.



Com esta vitória, o Länk Vilaverdense passou a somar 10 pontos, mantendo a última posição do campeonato, enquanto o Leixões mantém a 16.ª posição, com mais quatro pontos.



A vantagem ao intervalo premiou a disposição mais ofensiva da equipa minhota, que ameaçou a baliza adversária logo aos cinco minutos, num livre direto de Gonçalo Teixeira, que obrigou o guarda-redes do Leixões a desviar a bola por cima da baliza.



O Länk Vilaverdense continuou a ser a formação mais ofensiva e, aos 26 minutos, voltou a estar perto do golo, com um remate/cruzamento desviado novamente pelo guarda-redes contrário pela linha final.



Aos 34 minutos, os homens do Minho gizaram uma jogada em transição com muito perigo, que foi anulado por suposto fora de jogo de um dos seus atacantes.



O golo surgiu já próximo do intervalo, aos 42 minutos, numa jogada conduzida pela esquerda por Gonçalo Teixeira, que, junto à linha final, cruzou para a pequena área, onde surgiu Caiado a antecipar-se aos defesas e a marca com o pé.



No segundo tempo, o Leixões, que vinha de três empates consecutivos, mostrou-se mais ofensivo e à procura da igualdade, começando a criar lances de perigo na área minhota, com destaque para um remate de Agostinho, desviado pelo guarda-redes.



Apesar do maior ‘sufoco’ dos ‘bebés do mar’, que tiveram maior posse de bola na partida, o Länk Vilaverdense não se encolheu e também tentou sair em transições rápidas.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.



Länk Vilaverdense – Leixões, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Caiado, 42 minutos.



Equipas:



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Maviram, Momo Sacko, Lénio, Jair Semedo, João Caiado (Armando, 86), Boubacar (Laércio, 90) e Gonçalo Teixeira (Zé Pedro, 75).



(Suplentes: Ivo Gonçalves, Laércio, Rohun, André Soares, Ansu Fati, Armando Lopes, Harramiz, Carlos Freitas e Zé Pedro).



Treinador: Sérgio Machado.



- Leixões: Ricardo Ribeiro, Rafael Silva (Moshood, 63), Léo Bolgado, Danrlei, Simões (Rafa, 87), Zag (João Amorim, 63), Renato Soares, Fábio Baptista (Fabinho, 46), Agostinho (Moisés Conceição, 75), Adriano Amorim e Paulité.



(Suplentes: Ricardo Moura, Moisés Conceição, Rafa, Moshood, Wakaso, Fabinho, João Amorim, Ricardo Teixeira e Rafael Vieira).



Treinador: Pedro Ribeiro.



Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Lénio (30), Caiado (55), Moshood (71) e Fabinho (72).



Assistência: Cerca de 50 espetadores.