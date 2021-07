Lateral esquerdo Rúben Lima reforça Famalicão

"O Famalicão tem feito boas prestações, suportadas num futebol atrativo e que tem permitido valorizar jogadores. É um clube com um projeto aliciante, no qual sinto que vou crescer e que desejo ajudar a atingir um nível superior no futebol português", referiu Rúben Lima, citado pelo do clube famalicense.



O defesa, de 31 anos, rumou ao emblema minhoto depois de duas temporadas no Belenenses SAD, após ter vestido a camisola de clubes como Vitória de Setúbal, Beira-Mar, União da Madeira, Moreirense e Belenenses.



Entre 2011/12, Rúben Lima passou também pelo futebol croata, por clubes como Hajduk Split, Dínamo Zagreb e Rijeka.



Rúben Lima é o terceiro reforço do plantel às ordens de Ivo Vieira, depois de Bruno Alves, que jogava nos italianos do Parma, e do médio David Tavares, proveniente do Benfica, que o tinha emprestado ao Moreirense.