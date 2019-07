Lateral Sérgio Conceição reforça a Académica

Lusa Comentários 03 Jul, 2019, 19:58 | Futebol Nacional

O jogador, de 22 anos, regressa ao clube no qual cumpriu parte da sua formação, depois de na temporada passada ter representado o Desportivo de Chaves.



Trata-se do segundo reforço dos 'estudantes' para a nova temporada, depois da contratação do defesa-central português Silvério, que alinhava no Varzim, no qual realizou 28 partidas e marcou dois golos.



Formado no Rio Ave, o futebolista, de 23 anos, reencontra em Coimbra o técnico César Peixoto, depois de ambos se terem cruzado na época passada na formação do Varzim.



A Académica iniciou os treinos de preparação da nova época na segunda-feira, sob a orientação do técnico César Peixoto, que iniciou funções no dia 19 de junho, sucedendo a João Alves.



A 'briosa' tem agendado um jogo de preparação com o Benfica, no dia 13 (sábado), às 20:15, no Estádio Cidade de Coimbra, numa partida a contar para a Taça Hospital da Luz.