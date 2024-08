Lazar Carevic reforça baliza do Famalicão

Um dia depois de oficializada a saída de Luiz Júnior para o Villarreal, da primeira liga espanhola, a equipa orientada por Armando Evangelista oficializou a chegada do substituto.



Com passagem pelo Barcelona, no qual jogou nos juniores e na equipa B, o guardião, de 25 anos, chega ao clube de Famalicão depois de duas épocas a representar os sérvios do FK Vojvodina.



“Estou muito feliz por aqui estar e ter assinado por um clube que revela muita ambição e uma notória visão de crescimento. O Topic disse-me que iria gostar de jogar no Famalicão e em Portugal. Estou ansioso por começar a ajudar a equipa a ganhar jogos e dar alegrias aos adeptos”, afirmou o guarda-redes nas primeiras declarações com o emblema famalicense ao peito.