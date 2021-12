Leça nos quartos de final da Taça de Portugal

A formação da casa adiantou-se aos 27 minutos, por Nani, mas, aos 41, Ismael faturou, de penálti, para os forasteiros, restabelecendo a igualdade, que se manteve até o guarda-redes Gustavo Galil brilhar na `lotaria`, ao defender dois pontapés e marcar o último.



O Leça, que conta quatro presenças no principal escalão, uma em 1941/42 e as restantes entre 1995 e 1998, lidera atualmente a Série C do Campeonato de Portugal, com os mesmos 25 pontos do histórico Salgueiros, tendo chegado a esta fase depois de eliminar os primodivisionários Arouca (2-1 nas grandes penalidades, após 1-1) e Gil Vicente (1-0).





Tondela e Portimonense, ambos da I Liga, já estão apurados nesta altura na edição deste ano da Taça de Portugal.





Deste modo, o Leça representa o quarto escalão do futebol nacional no grupo dos oito finalistas da prova rainha, algo que não acontecia desde a edição 1999/2000, quando o Dragões Sandinenses, então na III Divisão, perdeu nos "quartos" por 3-0 na visita ao Sporting, comandado por Augusto Inácio.