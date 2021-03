Leiria recebe final da Taça da Liga feminina entre Sporting e Benfica

Depois de ter recebido a final a quatro da Taça da Liga masculina, é a prova feminina que volta a pisar o relvado do Dr. Magalhães Pessoa, numa partida agendada para as 18:00 dessa quarta-feira.



O Benfica defende o título conquistado em janeiro, na edição inaugural da prova, que alcançou, já em janeiro, ao vencer o Sporting de Braga, vencedor do último campeonato concluído, em 2018/19, por 3-0, em Aveiro.



O Sporting chegou à final da Taça da Liga após derrotar Sporting de Braga, por 2-1, nas meias-finais, e Condeixa, por 4-1, nos quartos de final, enquanto o Benfica assegurou o acesso ao jogo decisivo ao bater o Famalicão, por 3-0, depois de se ter estreado na prova com um triunfo diante do Clube Albergaria, por 2-0.



Esta competição é disputada pelos quatro primeiros classificados após a primeira volta de cada uma das duas séries da Liga feminina.