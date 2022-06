Leixões assegura ter cumprido todas as obrigações perante a Liga de clubes

"Informamos os sócios, adeptos e simpatizantes do Leixões que, ao contrário do que foi amplamente publicitado e comentado nas últimas semanas, a nossa presença na II Liga será uma realidade na época 2022/23", lê-se no comunicado emitido pela SAD leixonense.



O Leixões foi um dos clubes notificados no mês passado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), juntamente com o Boavista, da I Liga, o Varzim, a Académica e o Trofense, todos do segundo escalão, para demonstrarem prova do cumprimento salarial em março e abril, após falharem o controlo de maio.



Na sequência, os leixonenses prometeram "cumprir os prazos regulamentares" para poder demonstrar que os salários de março e de abril dos seus profissionais estão em dia e acrescentaram que se encontravam "totalmente tranquilos" face a essa situação.



No comunicado divulgado hoje, o Leixões afirma ainda repudiar "as insinuações e acusações" de um "um clube que não conseguiu, desportivamente, a permanência na tão desejada II Liga", sem nomear, contudo, o clube visado.



"Lutaremos sempre pela verdade desportiva, aconselhando quem pretende competir nas ligas profissionais a ter um melhor conhecimento da competição onde está inserido, para que, assim, consiga amealhar os pontos necessários para a tão desejada permanência", acrescentam os leixonenses.