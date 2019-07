Leixões bate Cova da Piedade nos penáltis e avança na Taça da Liga

Lusa Comentários 28 Jul, 2019, 19:00 | Futebol Nacional

Na primeira vez que defrotou a ex-equipa, o guarda-redes Tony foi a figura dos primeiros 45 minutos, parando todas as iniciativas dos locais e, dessa forma, mantendo o 0-0 que, ao intervalo, era lisonjeador para a equipa da margem sul.



Assumindo o controlo do jogo, o Leixões começou a criar perigo aos 12 minutos, por João Pedro, seguindo-se novo remate de Luís Silva (14), ambos travados pelo guardião, antes de um pontapé de bicicleta de João Rodrigues (21) falhar o alvo.



Impecável entre os postes, o guarda-redes brasileiro contou com a ajuda preciosa de Allef, aos 43, a evitar o golo de João Rodrigues, quando a bola estava sobre a linha de baliza, após lance individual na área, segurando segundos depois no solo novo remate de Luís Silva.



No lance de João Rodrigues, os locais reclamaram penálti de Marcos Júnior, que por essa altura já tinha visto um cartão amarelo.



Uma iniciativa de Derick, aos 54 minutos, terminou nas mãos de Tony, respondendo o Cova da Piedade por Cele (70), num remate de fora da área que Ivo desviou, antes de, na área contrária, Zé Paulo (72), da meia-lua, levantar a bola sobre o guarda-redes, mas o remate saiu por alto.



A decisão passou para as grandes penalidades, nas quais Ivo defendeu o pontapé de Allef e, como os colegas mostraram pontaria afinada, foi o Leixões a seguir para a segunda fase.







Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões - Cova da Piedade, 0-0 (5-4 gp).







Marcadores no desempate por grandes penalidades:



0-1, André Carvalhas.



1-1, Zé Paulo.



1-1, Allef (defesa do guarda-redes).



2-1, João Pedro.



2-2, Marcos Júnior.



3-2, Burra.



3-3, Zezinho.



4-3, Derick.



4-4, Cele.



5-4, Alan Júnior.







Equipas:



- Leixões: Ivo, Rui Silva, Bura, João Pedro, Derick, Amine, Luís Silva, Braga (Zé Paulo, 70), João Graça (Paná, 87), João Rodrigues (Alan Júnior, 61) e Harramiz.



(Suplentes: Fábio Matos, Paná, Alan Júnior, Zé Paulo, Pedrinho, Pedro Monteiro e Franco).



Treinador: Carlos Pinto.



- Cova da Piedade: Tony, Celso, Allef, Marcos Júnior, Zezinho, Sérgio Marakis (Yan Victor, 70), Boubakary Diarra (André Carvalhas, 85), Vitinho, Balogun, Sami (Gustavo, 81) e Cele.



(Suplentes: Márcio, Rodrigo Martins, Gustavo, André Carvalhas, Chico Chen, Yan Victor e Edinho).



Treinador: Jorge Casquilha.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marcos Júnior (11), Sérgio Marakis (25), Braga (28), Vitinho (34), Amine (54). Ivo (69), Derick e Boubakary Diarra (76) e João Garça (85).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.