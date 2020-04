Leixões com regularização salarial certificada pela Liga

“A Liga Portugal confirma que recebeu toda a documentação que certifica a regularização salarial do Leixões. O clube tem já a situação normalizada”, lê-se numa pequena nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.



Em 18 de março, a Liga notificou seis SAD, duas de clubes da I Liga e quatro da II Liga, para demonstrarem o cumprimento salarial dos últimos três meses, no prazo de 15 dias.



Boavista e Desportivo das Aves, da I Liga, Vilafranquense, Cova da Piedade, Académica e Leixões, do segundo escalão, foram os emblemas notificados.



Deste grupo, o Boavista, o Vilafranquense e agora o Leixões passaram a ter a situação normalizada.



Em comunicado, o Desportivo das Aves, em que a SAD pertence à sociedade liderada pelo chinês Wei Zhao, assumiu a existência de salários em atraso, devido à interrupção dos serviços na China, motivada pela pandemia de covid-19.



O Cova da Piedade também confirmou problemas nos pagamentos dos salários, apontando problemas “administrativos e de logística”.