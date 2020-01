Leixões contrata Bruno Monteiro (ex-Tondela) por época e meia

Bruno Monteiro chega à equipa orientada por Carlos Pinto sem jogar desde 19 de outubro, somando na época 2019/20 três partidas, distribuídas pela I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga, num total de 185 minutos.



Aos 35 anos, e depois de ter cumprido as últimas cinco épocas no clube beirão, o médio surge como primeiro reforço de inverno do Leixões, apostado em criar condições para lutar pela subida à I Liga.



Em declarações publicadas na página da SAD no Facebook, Bruno Monteiro afirmou chegar com “ambição e muita vontade de ajudar este clube histórico a atingir os objetivos estabelecidos”.



“Temos de colocar o Leixões no lugar que merece, a 1ª Divisão”, disse Bruno Monteiro que começou hoje a treinar sob as ordens de Carlos Pinto.



Cumpridas 14 jornadas, o Leixões segue no quarto lugar com 23 pontos, os mesmos do Mafra, um lugar acima, e o Varzim, na quinta posição da tabela classificativa.