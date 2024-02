Leixões e Nacional repartem pontos na II Liga

O Nacional marcou aos 65 minutos, num cabeceamento de José Gomes, mas a equipa de Matosinhos empatou aos 90+2, por Léo Bolgado, também graças a um remate de cabeça, que fez justiça ao trabalho desenvolvido pela equipa local.



O Leixões, que pontuou pela quarta vez seguida, continua no 16.º posto da classificação geral, totalizando agora 23 pontos, e o Nacional mantém-se na terceira posição, com 44 pontos.



O Nacional abriu as hostilidades, com um ataque que Stefanovic neutralizou com uma saída corajosa aos pés de um adversário, que o deixou, por momentos, combalido, mas, a partir daí, o Leixões tomou conta do jogo e ganhou quatro cantos consecutivos.



Numa das raras ocasiões em que a baliza leixonense passou por um susto antes do intervalo, a equipa madeirense beneficiou de um livre no meio-campo leixonense e, na sequência, a bola saiu rente ao poste direito da baliza do guardião do Leixões, que estava batido.



A feição do encontro mudou na segunda parte, pois o Nacional conseguiu impor o seu futebol direto e, aos 65 minutos, José Gomes bateu Stefanovic com um remate de cabeça no seguimento de um livre no flanco direito do ataque.



Os leixonenses sentiram o golo e perderam alguma energia, que o técnico Carlos Fangueiro tentou reativar com três substituições na ponta final do desafio.



O atacante Ricardo Valente dispôs então de uma boa oportunidade de alvejar a baliza de Lucas França com êxito, mas o seu remate não teve a melhor direção.



Depois de muito porfiar, o Leixões ainda teve cabeça para empatar quando o jogo já havia entrado nos descontos finais. A equipa conquistou um canto no lado esquerdo do seu ataque e Léo Bolgado impôs-se nas alturas e bateu Lucas França com um bom cabeceamento, fazendo o 1-1 final.