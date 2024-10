Leixões reforça ataque com Rodrigo Martins

O avançado, que pode ser utilizado tanto à esquerda como à direita, conta ainda com passagens pelo Mafra, Sporting da Covilhã e Cova da Piedade.O Leixões ocupa o quarto lugar da classificação geral da II Liga, volvidas oito jornadas, e no domingo (15:00) defronta, em casa, o Alcains, do Campeonato de Portugal, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.